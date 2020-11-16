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16.11.2020 - 13:35 |

Pakistan'da Macron öfkesi dinmiyor

Fransa lideri Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto eden göstericilerle polis çatıştı, çok sayıda yaralı var. Göstericiler, Fransa Büyükelçisi’nin ülkeden kovulmasını ve Paris yönetimiyle tüm bağların koparılmasını istiyor.

Pakistan'da Macron öfkesi dinmiyor

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolar sürüyor.

Fransa’nın İslamabad Büyükelçiliğine yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi binlerce kişi, dünden bu yana şehrin çeşitli noktalarında protestolarını sürdürüyor.

Emniyet güçleri, İslamabad’ın giriş ve çıkışları ile bu güzergahlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı.

Öte yandan, göstericilerin başkente yürümesine engel olmak isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri taşıyarak geçiş güzergahlarını açtıkları görüldü.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular polise taş ve sopa fırlattı. Bir grup gösterici ise metrobüs duraklarına zarar verdi.

Olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.

Mobil internet hizmetleri askıya alındı

Öte yandan, protestoculardan bazılarının gazetecileri de taciz ettiği, bazı muhabirlerin telefonlarına el koyduğu belirtildi.

Rawalpindi'de mobil internet hizmetleri de askıya alındı.

İslamabad’da ise parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge konteynerlerle kapatıldı.

Göstericiler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden kovulmasını ve bu ülkeyle tüm diplomatik, ticari ve ekonomik bağların koparılmasını talep ediyor.

Pakistan'ın Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi şehirlerinde daha önce de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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