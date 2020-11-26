Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesini öngören yasa onaylandı

Karar, kabine toplantısında Adalet Bakanlığının tecavüzle mücadele kapsamında sunduğu bir taslağın kabulü sonrası alındı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Euronews'un aktardığına göre taslakta, kadınların emniyet, tecavüz vakalarının hızlı takibi ve tanık korumadaki rolünün artırılması konuları da yer alıyor.

Han, bu durumun ciddi bir mesele olduğunu, dolayısıyla vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak için yasanın uygulanmasında herhangi bir gecikme yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Mevzuatın sıkı bir uygulama ile açık ve şeffaf olacağını söyledi.

Başbakan Han ayrıca, tecavüze uğrayan kadınların şikayetlerini korkusuzca dile getirebileceklerini belirterek, hükümetin mağdurların kimliklerini koruyacağı sözünü verdi.

Geo TV'nin haberine göre, toplantıda bazı bakanlar, tecavüzcülerin halka açık alanlarda asılmasını teklif etti.

İktidardaki Pakistan Tahrik-i-İnsaf Partisi'nden Senatör Faysal Cavid Han, Twitter'da yaptığı açıklamada, yasanın yakında onay için parlamentoya getirileceğini belirtti.