MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesini öngören yasa onaylandı
ABONE OL
26.11.2020 - 11:18 |

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesini öngören yasa onaylandı

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede tecavüzcülerin kimyasal olarak kısırlaştırılması ve cinsel saldırı vakalarının daha hızlı takibiyle ilgili bir bir yasayı prensipte onayladı.

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesini öngören yasa onaylandı

Karar, kabine toplantısında Adalet Bakanlığının tecavüzle mücadele kapsamında sunduğu bir taslağın kabulü sonrası alındı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Euronews'un aktardığına göre taslakta, kadınların emniyet, tecavüz vakalarının hızlı takibi ve tanık korumadaki rolünün artırılması konuları da yer alıyor.

Han, bu durumun ciddi bir mesele olduğunu, dolayısıyla vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak için yasanın uygulanmasında herhangi bir gecikme yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Mevzuatın sıkı bir uygulama ile açık ve şeffaf olacağını söyledi.

Başbakan Han ayrıca, tecavüze uğrayan kadınların şikayetlerini korkusuzca dile getirebileceklerini belirterek, hükümetin mağdurların kimliklerini koruyacağı sözünü verdi.

Geo TV'nin haberine göre, toplantıda bazı bakanlar, tecavüzcülerin halka açık alanlarda asılmasını teklif etti.

İktidardaki Pakistan Tahrik-i-İnsaf Partisi'nden Senatör Faysal Cavid Han, Twitter'da yaptığı açıklamada, yasanın yakında onay için parlamentoya getirileceğini belirtti.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Koronavirüste 6 gün detayı! Bilim Kurulu üyesi Taşova açıkladı

Koronavirüste 6 gün detayı! Bilim Kurulu üyesi Taşova açıkladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet