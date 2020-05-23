Pakistan’da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü

Pakistan’ın Lahor kentinden Karaçi’ye giden Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait Airbus A-320 tipi yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı’na inmeye çalışırken yerleşim bölgesine düştü. 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarına düşen, 91 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçaktan 3 kişinin sağ kurtarıldığı belirtilirken, uçağın düştüğü yerde bulunan en az 5-6 evin yerle bir olduğu açıklandı.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı düşen uçaktan 3 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Bakanlık kaza yerinden şu ana kadar 66 cesedin çıkarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin yolcu mu, mahalle sakini mi olduğunun henüz belirlenemediğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Miran Yusuf, kurtulanlardan birinin uçak yolcularından Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud olduğunu söyledi. Kuleye teknik bir arıza olduğunu bildiren pilotun, son olarak “Doğrudan ilerliyoruz, motoru kaybettik” şeklinde konuştuğu belirtildi. Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu’ndan taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “kardeş Pakistan’da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini” belirtti. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan vatandaşlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, “Dost ve kardeş Pakistan’ın acısı bizim acımızdır” dedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Ünlü model de uçaktaydı

Pakistan’ın ünlü modeli Zara Abid’in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. Uçağın yolcu listesinde yer alan ünlü modelin hayatını kaybettiği öğrenildi.