MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu
ABONE OL
15.09.2020 - 13:09 | | AA

Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu

Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu.

Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu

BBC'de yer alan habere göre, savcı Azael Tugri yaptığı açıklamada, başkent Panama City'nin 350 kilometre batısındaki Ngabe-Bugle bölgesinde bulunan toplu mezarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Toplu mezarda bulunan kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun henüz belirlenmediğini belirten Tugri, ceset kalıntılarının adli tıp uzmanları tarafından incelenmek üzere Chiriqui kentine götürüldüğünü kaydetti.

Panama'da ocak ayında aynı bölgede bulunan toplu mezardan 7 cesede ait kalıntılar bulunmuştu. "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli tarikatın kampına yapılan baskında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadına ait kalıntıların bulunduğu açıklanmıştı.

Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışmaİstanbul Fatin'te 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ordu'dan sonra Kastamonu'da da sigara içmek yasaklandı!

Son dakika... Ordu'dan sonra Kastamonu'da da sigara içmek yasaklandı!

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

KPSS soruları-cevapları 2020! KPPS lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı için tıkla!

KPSS soruları-cevapları 2020! KPPS lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı için tıkla!

Sıradaki Haber