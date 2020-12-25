Papa Francis, Vatikan'da boş meydanda Noel Arifesi Ayini düzenledi

Papa Francis, Vatikan'ın St. Peters Basilica Meydanında Noel Arifesi Ayini düzenledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu sınırlı sayıda kişiyle yapılan ayinde ünlü meydan boş kaldı.

Öte yandan, diğer yıllara göre bu yıl ayinin daha erken saatte gerçekleşti. Bunun nedeninin ise ayine katılanların sokağa çıkma yasağından önce evlerine gidebilmelerinin kolaylaştırılması olduğu ifade edildi.