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25.12.2020 - 00:07 | | DHA

Papa Francis, Vatikan'da boş meydanda Noel Arifesi Ayini düzenledi

Papa Francis, Vatikan'ın St. Peters Basilica Meydanında Noel Arifesi Ayini düzenledi. Ayinin koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sınırlı sayıda kişiyle yapılması nedeniyle meydan boş kaldı.

Papa Francis, Vatikan'ın St. Peters Basilica Meydanında Noel Arifesi Ayini düzenledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu sınırlı sayıda kişiyle yapılan ayinde ünlü meydan boş kaldı.

Öte yandan, diğer yıllara göre bu yıl ayinin daha erken saatte gerçekleşti. Bunun nedeninin ise ayine katılanların sokağa çıkma yasağından önce evlerine gidebilmelerinin kolaylaştırılması olduğu ifade edildi.

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