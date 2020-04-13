Papa’dan AB’ye uyarı: Bölünmenin zamanı değil

Salgın nedeniyle katılımcı olmadan yapılan ayin, televizyon ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, tarihte ilk defa Vatikan’da cemaat olmadan Paskalya ayini düzenlendi. 7 yıldır sürdürdüğü görevi boyunca yaptığı en politik konuşmayı gerçekleştiren Papa Françesko, İkinci Dünya Savaşı öncesi rekabetin, salgının bir sonucu olarak “yeniden güç kazanmamasını” umduğunu söyledi. Kovid-19’la mücadelede dönemin “bencillik zamanı olmadığını” dile getiren Papa, “Çünkü karşılaştığımız zorluk hepimiz için ortaktır ve insanlar arasında fark yaratmaz. Şimdi kayıtsızlık zamanı değil çünkü tüm dünya bundan acı çekiyor ve bu pandemiye karşı kendini bulmalı, bir araya gelmeli” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin salgınla mücadelede birbirlerine yeterince destek vermedikleri gerekçesiyle patlak veren huzursuzluğa da atıfta bulunan Papa, AB’nin şu anda çığır açan bir krizle karşı karşıya olduğunu, daha fazla dayanışma göstermekten kaçınmaması gerektiğini belirterek “Bölünmenin zamanı değil” dedi

İnsanları iyileştirmek ve hayat kurtarmak için kullanılması gereken büyük sermayelerin silah üretimi ve kaçakçılığı için kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Papa, şunları kaydetti:

“Suriye’deki uzun savaşı, Yemen’deki çatışmayı, Irak’ta ve Lübnan’daki gerginlikleri sona erdirme zamanıdır. İsrailliler ve Filistinlilerin yeniden diyaloğa döndükleri, her ikisinin de barış içinde yaşamalarını sağlayan istikrarlı ve kalıcı bir çözüm buldukları zaman olsun. Ukrayna’nın doğu bölgelerinde yaşayan nüfusun çilesi sona ersin. Farklı Afrika ülkelerindeki birçok masum insana yönelik terörist saldırılar dursun.”

Papa ayrıca, Libya’da ve Türkiye-Yunanistan sınırınd bulunan göçmenlerin korunmasını isterken, Venezuela’da ivedilikle somut çözüme ulaşılması temennisinde bulundu.