Paralı Rus askerleri tahliye mi ediliyor?

Trablus’un batısında yer alan Al Watiya Askeri Üssü’nü Halife Hafter güçlerinden temizleyen ve ardından Trablus’un güneyindeki Tarhuna’yu kuşatan Libya Ordusu’nun ilerleyişi, dengeleri değiştirdi. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Trablus’un güneydoğusundaki Beni Velid havalimanından kalkan iki askeri kargo uçağının, “Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e mensup 1500-1600 kadar paralı askeri bilinmeyen bir noktaya tahliye ettiğini” gözlemlediklerini açıkladı.



15 uçak geldi



Kununu, paralı askerler ve beraberlerindeki silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için Trablus’un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanına 24 saatte 15 uçak geldiğini öne sürdü. Çekilen paralı askerlere 4 Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin eşlik ettiğini kaydeden Kununu,

BM Libya Özel Destek Misyonu’na, konunun araştırılması çağrısı yaptı.



Öte yandan UMH birlikleri, Trablus’un güneyindeki Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bölgeyi kontrol altına aldı.



