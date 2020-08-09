Paris’i de hedef almış

ABD’de milyarder finansçı Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük kızların cinsel istismarı ve seks ağı kurma suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde geçen yıl intihar etmişti. Epstein’in eski kız arkadaşı “Madam” lakaplı Ghislaine Maxwell de Epstein’in suç ortağı olarak 2 Temmuz’da tutuklanmıştı. Maxwell’in (59) Epstein’in seks ağına ABD sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton’u da katmaya çalıştığı iddia edildi.



‘Beni onunla tanıştırın’

Ghislaine Maxwell’in arkadaşı Christopher Mason, bu ay yayımlanacak olan “Surviving Jeffrey Epstein” (Jeffrey Epstein’den Geriye Kalan) adlı belgesel dizisinde çarpıcı iddialarda bulundu. İngiliz gazeteci Mason, 2000 yılında bir partide Maxwell’in o dönem 19 yaşında olan Paris Hilton’u ilk kez görüp arkadaşına “Aman Tanrım bu da kim? Jeffrey için muhteşem biri olabilir. Beni onunla tanıştırın” dediğini aktardı.



Yemeğe çıkarıyordu



İngiliz sosyetesinden Maxwell’in, Epstein’in seks ağına katılması için bulduğu genç kızları milyarder finansçıyla yemeğe çıkardığı biliniyor. “Madam”ın Paris Hilton’ı Epstein’e sunup sunmadığı ise bilinmiyor. Paris Hilton o yıl şu anda ABD Başkanı olan Donald Trump’ın mankenlik ajansıyla anlaşmış ve dönemin yıldızı haline gelmişti.