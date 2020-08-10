Paris'te maske takmak artık zorunlu

Fransız polisi, yeni kuralın başkent Paris'in Seine Nehri kenarlarında ve açık hava pazarları dahil birçok bölgede geçerli olduğunu duyurdu.

Ama Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Champs-Elysee caddesi muaf tutuldu.

Ülke genelinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesiliyor.

Fransa’da Cuma günü günlük yeni koronavirüs vaka ayısı 2.288 olarak kaydedildi. Bu sayı, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana görülen en yüksek sayı.