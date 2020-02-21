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21.02.2020 - 11:04 | | DHA

Parkta oyun oynayan çocuğun ölümüne neden olmuştu! İşte istenen ceza...

Sarıyer'de 7 ay önce, kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk'ün ölümüne, 7 yaşındaki Elif Erdoğan'ın ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Edinç'in davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 1.26 promil oranında sanığın alkollü çıktığını belirterek "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Parkta oyun oynayan çocuğun ölümüne neden olmuştu! İşte istenen ceza...


İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Edinç getirildi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün (2) ailesi ve yaralanan Erdoğan'ın (8) annesi Arzu Erdoğan "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.


BEN DAHA ÖNCE PARKA ARAÇ GİRDİĞİNİ GÖRMEDİM

Duruşmada Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi muhtarı Osman Karaçam tanık olarak dinlendi. Karaçam, "Söz konusu kazanın olduğu park yeri rampa aşağı olan bir yerdedir. 2003 yılında açılan bir parktır. Arabanın inerken kaza yaptığı yerde aşağıya doğru giden meyil bulunmaktadır. Ben görevimi yaptığım dönem içinde herhangi bir aracın parka çarptığını ya da içine girdiğini hatırlamıyorum." dedi.

SAVCI 22,5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 31 Temmuz 2019 tarihinde sanık Hüseyin Edinç'in yönetimindeki aracın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki çocuk parkına tedbirsizlikle girdiğini ve Edinç'in 1. 26 promil alkollü olduğunu belirtti. Sanığın 2 yaşındaki Deniz Türk'ü ve olay sırasında 7 yaşında olan Elif Erdoğan'ı yaraladığını ifade eden savcı, sanığın taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu almış olduğu alkolün etkisiyle işlediğini ve sanığın dosyasında Bilinçli taksir koşullarının da mevcut olduğunu kaydetti. Trafik kaza tespit tutanağında da sanığın kusurlu olduğunu kaydeden savcı, "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi gözeterek, hükümle birlikte sanığın tahliye olmasını talep etti.


TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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