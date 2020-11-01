MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pasifik Ateş Çemberi kırıldı, 6.3 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
01.11.2020 - 09:43 | | AA

Pasifik Ateş Çemberi kırıldı, 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında meydana gelen sarsıntı yerin 186 kilometre altında gerçekleşti, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar kaydı yok.

Pasifik Ateş Çemberi kırıldı, 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku'ya bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 198 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin yerin 196 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Saumlaki ve Dobo'da da hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

K-9 köpeği enkaz altında kalan kediyi kurtardıİzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeği 'Bob' bir kedi kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Sıradaki Haber