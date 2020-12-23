Paşinyan’a karşı süresiz protesto

Süresiz protesto kararı alan muhalefet, aynı zamanda bu eylemler çerçevesinde genel grev kararını da uygulamaya soktu. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurarken, polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen bazı eylemcilerin Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde de Paşinyan’ı istifaya çağıran gösteriler düzenlediği görüldü.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı, bir grup protestocu da Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın” dedi.