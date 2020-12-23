MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Paşinyan’a karşı süresiz protesto
ABONE OL
23.12.2020 - 07:00 |

Paşinyan’a karşı süresiz protesto

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna karşı yenilgiye uğraması ve anlaşma imzalamasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı yükselen muhalefet eylemlerini artırıyor. Nitekim Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet yanlıları, başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak gösteriler düzenledi.

Paşinyan’a karşı süresiz protesto

Süresiz protesto kararı alan muhalefet, aynı zamanda bu eylemler çerçevesinde genel grev kararını da uygulamaya soktu. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurarken, polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen bazı eylemcilerin Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde de Paşinyan’ı istifaya çağıran gösteriler düzenlediği görüldü.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı, bir grup protestocu da Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın” dedi.

 

Milliyet'te Gündem (23 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisler bile şoke oldu! Gençler şalteri indirip kaçmak istedi...

Polisler bile şoke oldu! Gençler şalteri indirip kaçmak istedi...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

AÖF sonuçları açıklandı mı? Vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı mı? Vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet