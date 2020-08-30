Pekin Büyükelçiliği'nde Zafer Bayramı kutlandı

Büyükelçilik yerleşkesinde yapılan kutlamada Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile Askeri Ataşe Albay Musa Volkan Kuzgun söz aldı. Büyükelçi Önen konuşmasına "Bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, gazi meclisimizi, kahraman ordumuzun tüm askerlerini ve aziz milletimizin bu tarihî zaferi kazanmasına öncülük edenlerini ve tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadeleriyle başladı.

Günümüzde de Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe, uğradığı saldırıların büyüdüğünü vurgulayan Önen, "Ancak tarihteki bu zaferimiz tüm dünyaya şunu göstermiştir, bu millet, en zor şartlarda bile mücadeleden vazgeçmez; vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına korur" diye konuştu.



Askeri Ataşe Volkan Kuzgun de etkinlikteki konuşmasına, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin tarihi hakkında bilgi vererek başladı.

Büyük Taarruz’un, son ata toprağı Anadolu’yu işgal etmeye çalışan güçler ile destekçilerine ithaf edilen büyük bir kıssa niteliğinde olduğunu söyleyen Kuzgun, "Büyük Taarruz bizler için dünden bugüne miras kalan ve bugün de milletçe karşı karşıya bulunduğumuz zorlu şartlarda nelerin nasıl başarılmakta olduğu ve nelerin başarılabileceği konusuna ışık tutan bir meşale olarak yerini korumaktadır" dedi.



30 Ağustos töreni, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sadece Türkiye’nin Pekin’deki diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilik personeli ile ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.