Pekin yeniden karantinada! Okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi

Dünyada 8.2 milyondan fazla kişiye bulaşan SARS benzeri yeni tip koronavirüs Kovid-19, dünya genelinde 446 bini aşkın kişiyi yaşamdan kopardı. Salgının ilk ortaya çıktığı ve her şeyin kontrol altına alındığını duyuran ülke olan Çin’in başkenti Pekin’de iki ay sonra yeni bir salgın patlak verdi. İkinci dalga olduğu düşünülen yeni salgın nedeniyle Pekin’de risk seviyesi yükseltildi. Son 24 saatte 31 yeni vakanın tespit edilmesiyle son altı günde toplam vaka sayısı 137’ye çıkan başkentte 1200’den fazla uçuş iptal edildi. Böylelikle dünyanın en işlek havalimanlarından olan Pekin havalimanındaki uçuşların yüzde 70’i durdurulmuş oldu. Tüm ilkokul ve orta öğretim okullarında dersler durduruldu, anaokulu ve üniversitelerde de eğitim askıya alındı. Yetkililer ayrıca park, müze ve kütüphane gibi kamusal alanlara da kişi sınırlandırılması getirdi. 30’a yakın mahallede seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Avrupa’dan Çin’e

Yeni salgının Çin’in güneydoğusunda yer alan Fengtai bölgesinde bir toptan gıda pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin çıkış noktası da Vuhan’daki bir gıda pazarıydı. Pekin’in ithal vaka ve virüsün hızla yayılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çinli bilim insanları yeni vakalardaki görülen virüsün Vuhan’dakinden farklı olduğunu söyledi. Yeni salgındaki Kovid-19’un Avrupa’da mutasyona uğrayan türe benzediği de ifade edildi. Çin’den Avrupa’ya giden yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayarak Çin’e sıçradığını ifade eden uzmanlar da var. Vuhan’ın bağlı olduğu Hubey Eyaleti’nde uygulanan sert karantinada 60 milyon insan dünyadan izole edilmiş, kentler mühürlenmişti.



‘Deksametazon ölümü yüzde 60 azaltabilir’

Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirmede öncü rol oynayan Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü testlerde deksametazon kullanıldı ve yapılan tedavide yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarında ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü. Önceki gün açıklanan sonuçların ardından İngiliz hükümeti ilacın hastalarda geniş çaplı kullanılmasına izin verdi. Araştırmayı destekleyen İngiliz yardım kuruluşu Wellcome Trust’ta virüs uzmanı olan Nick Cammack, ilacın diğer hastalıklar için yıllardır kullanıldığını belirterek, “Bu ilacı üretmek çok basit dolayısıyla, tüm dünyaya dağıtılamaması için hiçbir neden yok” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 1960’lı yıllardan beri eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan dexamethasone ilacının Kovid-19 ölümlerini yüzde 60 oranında azaltabileceğini açıkladı. DSÖ Genel Direktöü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise “Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi” dedi. İlacın vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor. Deksametazon ucuz ve yaygın olarak bulunan bir steroid. Tedavinin hasta başı 5 sterlin yani 40 liraya mal olduğu belirtildi.

‘Kısıtlama geri gelmeli’

İran’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı iki ayın ardından son 4 gündür yeniden 100’ün üzerinde çıktı. Son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin yaşamını yitirdi ve 2612 yeni vaka tespit edildi. Ülkede can kaybı 9185’e, vaka sayısı da 195 bin 51’e çıktı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost, Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde kısıtlamaların geri getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı da olan Hakdost, test sayısındaki artış ve kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olarak vaka sayılarını arttığını belirterek, salgının halk için normalleştiğini, bireysel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi. Hakdost, “Kısıtlamaların geri getirilmesi için acil ve ciddi kararlar alınmalı. Serbestlikler de insanların sosyal mesafe kuralına riayet edecekleri şekilde belirlenmeli” önerisinde bulundu.

24 saatte 2000 can kaybı

Hindistan’da salgın hız kesmiyor. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2003 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin toplam sayısı 11 bin 903’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, bir günde 10 bin 974 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin 65’e yükseldi.Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı bildirilen can kayıplarındaki ani artışa Maharashtra Eyaleti’nde daha önce bildirilmeyen ölümlerin eklenmesinin neden olduğu kaydedildi. Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4’üncü ülke.