Pekin’de ikinci dalga endişesi: Somon paniği

Çin, Vuhan’da geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir küresel çabaya rağmen yeni tip korona virüs Kovid-19 yayılmaya ve her gün birlerce kişiyi öldürmeye devam ediyor. ABD, Avrupa ve Türkiye’nin de mücadelesinin sürdüğü dönemde salgını kontrol altına aldığını açıklayan Çin’de yeni bir panik yaşanıyor. Başkent Pekin’de vakasız geçen 2 ay sonra ilk yurt içi kaynaklı vakanın saptanması paniğin yeni kaynağı. Çin’de son 24 saatte tespit edilen 21 yeni vakayla birlikte 11 Haziran’dan bu yana toplam 158 vakanın bulunduğu Pekin’de virüsün çıkış noktasının kentin en büyük toptancı gıda pazarı olduğu açıklandı. Karantina dönemine dönen kentte, okullar kapatıldı, halka sehayat kısıtlaması getirildi, uçuşlar iptal edildi. Virüsün somon balıklarının kesildiği tatalarda tespit edilmesi üzerine süpermarketler ve restoranlar bu balığı satmayı durdurdu. Çin, Avrupa’dan somon ithalatını da durdurdu. 30’a yakın mahalle karantina altına alındı.



21 milyona kilit



Hükümetin aldığı sıkı tedbirlerle birlikte 21 milyon nüfuslu Pekin’de karantina kuralları uygulanmaya başladı. Tüm sakinlerden diğer dört bölgeye yayılan bir koronavirüs salgını karşısında başkentin dışına çıkmamalarını istedi. Pekin’de hükümeti, Kovid-19 testi için 355 bin kişinin telefon verilerini kullanmaya başladı. Apartman komplekslerine yüz tanıma kontrol noktaları kuruldu.



Somon tahtasında

Devlet medyasının Şinfadi adlı pazarda ithal somon balıklarının kesildiği tahtalarda virüs bulunduğunu duyurması Pekin’de yeni bir kaygının yaşanmasına neden oldu. Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) somonda virüs görülmesinin olası olmadığını açıklasa da panik havası tüm Çin’e yayıldı. Pekin’de tespit edilen toplam 158 yeni vakadan 40’nın pazarla bağlantısı olduğu belirtildi. CDC’nin baş epidemiyolojisti Wu Zunyou, balıkların doğal ortamlarında virüs kapmayabileceğini fakat yakalanma ya da taşınma aşamasında çalışanlardan hastalık bulaşmış olabileceğini söyledi. Sonuçta, virüsün orijinal kaynağı bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kaynaklarında, virüsün yiyecek ya da içeceklerden insanlara geçmediğini belirtiyor.



‘Somondan bulaşmaz’



Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden (CDC) bir yetkiliye göre virüsün somondan kaynaklandığına hatta somonun virüs taşıyıcısı olduğuna dair bir kanıt yok. CDC’den Shi Guoqing de pazara ulaşmadan önce somonda virüse rastlanmadığını söyledi. Tsinghua Üniversitesi virologlarından Cheng Gong, “Virüslerin konak hücre yüzeylerini enfekte edebilmesi için viral alıcılara ihtiyaç duyuyor. Belli alıcılar olmadan hücrelere giremiyorlar. Şimdiye kadarki bilgilerimiz, bu tür alıcıların balıklarda değil sadece memelilerde olduğuna işaret ediyor” dedi



Hasta sıfır pazardan balık yedi



Pekin’de Şingadi gıda pazarından yayılan ikinci koronavirüs dalgasında tespit edilen ilk hastanın 52 yaşındaki Tang isimli bir adam olduğu açıklandı. Hastanede Kovid-19 tedavisi gören ve yeni salgında “hasta sıfır” olarak tanımlanan Tang, çocukları balık yemek istediği için alışveriş yapmaya pazara gittiğini söyledi. Ayrıca Tang, 2 haftadır şehirden çıkmadığını ve uzun bir süredir seyahat eden herhangi biriyle temasa geçmediğini de belirtti.



Mezbahanede 700’e yakın vaka



Almanya’nın Rheda-Wiedenbrück kasabasında bir et paketleme fabrikasında çalışan 657’den fazla mezbaha çalışanında Kovid-19 tespit edildi. Yaklaşık 7 bin çalışanın karantinaya alındığı belirtilirken, fabrikaya sahip olan şirketin yetkilileri, Almanya’nın Doğu Avrupa sınırlarını açmasının ardından bazı çalışanlarının ailelerini ziyaret etmek için yurt dışına çıktığı bu sırada Kovid-19’un bulaşmış olabilecek belirtildi. Öte yandan bu gelişme Almanya’da son günlerde yaşanan en yüksek vaka artışına neden oldu.



Peru vaka sayısında İtalya’yı geçti



Dünyanın pek çok yerinde koronavirüs vakalarının artış hızı kontrol altına alınmaya başlarken salgının yeni merkezi Güney Amerika’da durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Güney Amerika’da toplam vaka sayısının 4 milyonu geçtiği belirtilirken, Brezilya’da Kovid-19 bulaşanların sayısı 1 milyona yaklaştı. Dünya genelinde en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği 2’nci ülke olan Brezilya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 510 olarak açıklandı. Peru’da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 240 bin 908’e ulaştı. Böylece Peru, Avrupa’da salgının eski merkezi olan İtalya’yı geçmiş oldu. 238 bin 159 vakanın bulunduğu İtalya’da 34 bin 448 kişi yaşamını yitirmişti. Peru, kıta genelinde Brezilya’nın ardından vaka sayısında ikinci sıraya yükselirken, üçüncü sırada 220 bin vaka ile Şili geliyor.

