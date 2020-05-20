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20.05.2020 - 22:40 | | AA

Pelosi Trump'a 'şişko' dedi ortalık karıştı! Trump'ın cevabı sert oldu...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

Pelosi Trump'a 'şişko' dedi ortalık karıştı! Trump'ın cevabı sert oldu...

 

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen Pelosi ve Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor.

Trump'ın, pazartesi günü Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." değerlendirmesinde bulundu.

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor." dedi.

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı.

MFÖ'den maske tak şarkısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.
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