MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pence'in ofisinin Beyaz Saray covid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermedi
ABONE OL
09.04.2020 - 22:11 | | AA

Pence'in ofisinin Beyaz Saray covid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin, Beyaz Saray'da yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadelede görevli uzman ve yetkililerin CNN'e çıkmasını engellediği iddia edildi.

Pence'in ofisinin Beyaz Saray covid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermedi

 

CNN'in haberine göre, Pence'in ofisi, Beyaz Saray'da her gün düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren basın toplantılarının tamamını yayımlamayan CNN'e baskı yapıyor.

Başkan Yardımcılığı ofisinin, geçen hafta perşembe günü aldığı kararla Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci gibi isimlerin artık CNN'e çıkmasına izin vermediği öne sürüldü.

Pence'in ofisinden bir yetkili, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim günlük basın brifinglerimizin tamamını yayımlarsanız zaten bu toplantılarda konuşan sağlık yetkililerini tekrar yayına çağırmak zorunda kalmazsınız." ifadesini kullandı.

CNN'in, Beyaz Saray brifinglerinde sadece Başkan Donald Trump'ın konuştuğu kısımları yayımlayıp görev gücünde yer alan Mike Pence ve diğer isimlerin konuştuğu bölümlerde yayını kesmesi sıkça eleştirilmişti.

CNN ise basın toplantılarının çok uzun olduğu ve yayınlarını aksattığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurulduğunu açıklamıştı.

Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Acun Ilıcalı açıklama yaptı! Survivor Sercan'ın sırrı ne, Nisa'dan mı hoşlanıyor?

Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Acun Ilıcalı açıklama yaptı! Survivor Sercan'ın sırrı ne, Nisa'dan mı hoşlanıyor?

Sıradaki Haber