23.09.2020 - 03:35 | | AA
Pence'in uçağı New Hampshire'deki havalimanına zorunlu dönüş yaptı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği New Hampshire eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı.
ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını belirtti.
Uçağın önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanına geri döndüğünü belirten yetkili, Pence ve ekibinin başkent Washington DC'ye bir kargo uçağı ile geri dönmesinin beklendiğini vurguladı.
ABD'de "Air Force One (Hava Gücü 1)" isimli özel uçak, ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken, "Air Force Two (Hava Gücü 2)" isimli uçak da başkan yardımcısının kullanımına veriliyor.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.