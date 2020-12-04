MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı
ABONE OL
04.12.2020 - 18:13 | | İHA

Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik silah teknolojilerinin araştırılması ve benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesinin planlandığını duyurdu.

Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı

 

Hipersonik silahlar konusunda Çin ve Rusyanın gerisinde kaldığı düşünülen ABDde, Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı. Pentagondan yapılan açıklamada, Araştırma ve Mühendislik Savunma Müsteşarı, 30 Aralık 2020 tarihine kadar, Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile istişare halinde, kongre savunma komitelerine, havadan fırlatılan ve havadan sahaya çıkma için uygulanabilir bir strateji ve bu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hipersonik silah kapasitesi geliştirilecektir denildi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet