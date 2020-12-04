Hipersonik silahlar konusunda Çin ve Rusyanın gerisinde kaldığı düşünülen ABDde, Pentagon 3 yıllık hipersonik silah planı açıklandı. Pentagondan yapılan açıklamada, Araştırma ve Mühendislik Savunma Müsteşarı, 30 Aralık 2020 tarihine kadar, Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile istişare halinde, kongre savunma komitelerine, havadan fırlatılan ve havadan sahaya çıkma için uygulanabilir bir strateji ve bu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hipersonik silah kapasitesi geliştirilecektir denildi.