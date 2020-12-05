Pentagon raporunda ‘UFO’ görüntüleri

Pentagon’un (ABD Savunma Bakanlığı) UFO’lara odaklanan “Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü”nün (UAPTF) faaliyetlerini ortaya koyan bir rapor basına sızdı. “The Debrief” adlı yayında, UAPTF’nin 2018’de ve bu yaz iki gizli istihbarat raporu yayımladığı belirtildi.

Raporlarda 2018’de ABD’nin doğu kıyısı açıklarında bir askeri pilotun cep telefonuyla çektiği, okyanustan 35 bin fit yükseklikte gümüş renkli küp şeklindeki bir nesnenin fotoğrafı da yer aldı. 2019’da ise iki askeri pilot tarafından okyanustan yükselen su altında ve havada çalışabilen ‘dünya dışı teknolojiye” sahip bir aracın görüldüğü belirtildi. Raporlarda, Pentagon’un UFO’ların varlığını kabul ettiği görülüyor. The Debrief, Pentagon’un ABD ordusunun üst kademesini UFO’lar hakkında bilgilendirdiğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı için UFO’ları araştıran Nick Pope de “Bu ifşaalar olağanüstü ve ABD hükümetinin UFO fenomenini her zamankinden daha ciddiye aldığını doğruluyor” dedi.