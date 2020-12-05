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05.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Pentagon raporunda ‘UFO’ görüntüleri

ABD’nin UFO’larla (Tanımlanamayan uçan nesne) ilgili çalışmalar yaptığı bir kez daha ortaya çıktı.

Pentagon raporunda ‘UFO’ görüntüleri

Pentagon’un (ABD Savunma Bakanlığı) UFO’lara odaklanan “Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü”nün (UAPTF) faaliyetlerini ortaya koyan bir rapor basına sızdı. “The Debrief” adlı yayında, UAPTF’nin 2018’de ve bu yaz iki gizli istihbarat raporu yayımladığı belirtildi.

Raporlarda 2018’de ABD’nin doğu kıyısı açıklarında bir askeri pilotun cep telefonuyla çektiği, okyanustan 35 bin fit yükseklikte gümüş renkli küp şeklindeki bir nesnenin fotoğrafı da yer aldı. 2019’da ise iki askeri pilot tarafından okyanustan yükselen su altında ve havada çalışabilen ‘dünya dışı teknolojiye” sahip bir aracın görüldüğü belirtildi. Raporlarda, Pentagon’un UFO’ların varlığını kabul ettiği görülüyor. The Debrief, Pentagon’un ABD ordusunun üst kademesini UFO’lar hakkında bilgilendirdiğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı için UFO’ları araştıran Nick Pope de “Bu ifşaalar olağanüstü ve ABD hükümetinin UFO fenomenini her zamankinden daha ciddiye aldığını doğruluyor” dedi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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