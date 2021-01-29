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HaberlerDünya Haberleri Pentagon'dan, Afganistan'daki ABD askerlerinin tamamını çekmeyeceği sinyali
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29.01.2021 - 03:56 | | AA

Pentagon'dan, Afganistan'daki ABD askerlerinin tamamını çekmeyeceği sinyali

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Taliban’ın ABD ile anlaşması kapsamında terörle bağını kesme ve Afgan halkına karşı saldırılarını durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek bu durumda mayıs ayında ABD askerlerinin tamamen Afganistan’dan çekilmeyebileceğini söyledi.

Pentagon'dan, Afganistan'daki ABD askerlerinin tamamını çekmeyeceği sinyali

 

Kirby, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Afganistan'a ilişkin bir soru üzerine, ABD'nin şubat ayında Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmayı incelediklerini belirten Kirby, "Taliban vaatlerini yerine getirmiyor. Bildiğiniz üzere mayısta yaklaşmakta olan tarih var. Bu, çözüm isteyen herkes için geçerlidir. Ancak onlar terörizm ile bağlarını kesme ile Afgan halkına ve Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırıları durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmedikleri sürece müzakereye dayalı spesifik bir çözüme varmak zor olacak." dedi. 

Bu ifadelerinin ABD'nin anlaşma gereği mayıs başında ülkedeki askerlerinin tamamını çekmeyeceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Kirby, "Afganistan'daki asker sayısına yönelik bir karar, oradaki güvenlik ihtiyacımıza, verilen güvenlik vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğine ve şartlara bağlı olacak." yanıtını verdi. 

Şu anda Afganistan’daki askerlerin tamamen çekilmesine ilişkin spesifik bir takvim konusunda görüş belirtmek istemediğini kaydeden Kirby, "Taliban vaatlerini yerine getirmediği sürece, müzakere masasındaki diğer tarafların vaatlerini yerine getirmesi mantıklı bir yol olmayacak." diye konuştu. 

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Doha'da Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre, ABD Afganistan'daki askerlerinin sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e indirecekti, Mayıs 2021 itibarıyla da Afganistan'dan tamamen çekilecekti. 

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, görevi devretmeden önce Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirme talimatı vermişti.

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