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22.07.2020 - 02:48 | | AA

Peru, Ekvador ve Guatemala'da corona virüs ölümleri artıyor

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 579'a, Ekvador'da 5 bin 366'ya, Guatemala'da 1531'e yükseldi.

Peru, Ekvador ve Guatemala'da corona virüs ölümleri artıyor

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 579'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 406 artışla 362 bin 87'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 248 bin 746 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 5 bin 366'ya, vaka sayısı ise 1597 artarak 76 bin 217'ye yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 1531'e, vaka sayısı 1190 artarak 40 bin 229'a ulaştı.

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