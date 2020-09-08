Peru Hakkında Bilgiler; Peru Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Peru bayrağının renkleri kırmızı, beyaz, kırmızı renk şeklinde sıralanmaktadır. Tipik bir cumhuriyetçi bayrağı olduğu dikey şerit şeklinden anlaşılmaktadır. Bayrağın efsanesine göre renkler, kurtarıcı olan José de San Martín’in 1820 yılında Peru sahilindeki flamingoları dikkate alması ile oluşan bir ilham sonucunda meydana gelmiştir.



Peru bayrağı 25 Mayıs 1825 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmektedir. Bu renklerden orta kısımda bulunan beyaz alanda durmakta olan devlet arması ile savaş bayrağı, Peru ülkesinin üç tane zenginliğini ifade etmektedir. Bunlar zenginlikler şu şekildedir. Flora yani kinin ağacı, Fauna ve Minerallerdir. Ayrıca devlet bayrağı arması şu şekildedir. Armanın her iki yanında da palmiye ile defne dalları çevrilidir ve arman üzerinde kapalı şekilde bir çelenk resmedilmiştir. Sizler için Peru ülkesi nerededir? Peru ülkesinin para birimi? Peru ülkesinin nüfusu nedir? Peru ülkesinin dili? Gibi Peru ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



Peru Ülkesi Nerededir?



Peru ülkesi, Güney Amerika'nın batı kısmında kalan bir ülkedir. Peru’nun kuzey kesiminde Ekvador ve Kolombiya ülkeleri bulunur iken, doğu kesiminde Brezilya ülkesi, güneydoğu kesiminde Bolivya, güney kesiminde Şili ve batı kesiminde ise Büyük Okyanus ile sınırlıdır.



Peru Ülkesi Başkenti Neresidir?



Peru ülkesinin başkenti Lima şehridir. Lima şehri bu ülkenin en güzel ve de en büyük şehridir.



Peru Ülkesi Para Birimi Nedir?



Peru ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde Nuevo Sol (PEN)‘dir.



Peru Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Peru ülkesinin resmi dili İspanyolca olmaktadır. Ayrıca ülkede çok fazla sayıda çeşitli etnik gruplar bulunmaktadır. Bu etnik grupların yaklaşık olarak %37’ si Peru Kızılderilileri, %47’ si Mestizo, ’ u Avrupalı ve %3’ ü ise Siyahi, Asyalı gruplar olmaktadır.



Peru Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Peru ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında yaklaşık olarak 8 saat fark bulunmaktadır. Yani Türkiye konumu Peru konumundan yaklaşık olarak 8 saat ileride yer almaktadır. Peru ülkesinde saat 01:00 iken Türkiye ülkesinde saat 09:00 olmaktadır.



Peru Ülkesi Şehirleri Neler?



Peru ülkesinde başkent Lima şehri olmak ile birlikte pek çok sayıda şehir bulunmaktadır. Diğer şehirlerden bazıları şu şekildedir. Arequipa, Trujillo, Ica, Chiclayo, Piur, Cusco, Tacna, Puno, Talara, Tumbes, Paita, Pisco gibi şehirler bu ülkeye ait olan şehirlerden bazıları olmaktadır.



Peru Ülkesi İklimi Nasıldır?



Peru ülkesinin ikliminde pek çok çeşitlilik yer almaktadır. Yani sahildeki iklim koşulları çok az miktarda yağışlar ile yarı tropikal iklimi göstermektedir. And Dağları’nda ise hava yaz aylarında oldukça yağışlı ve kış aylarında ise çok kuru ve de serin olup soğuk olan bir iklim gözlemlenmektedir. Buna ilave olarak Doğu ovaları, sıcak olan hava ve yağmur ile yıl boyunca dağılan bir ekvator iklimi hakim olmaktadır.



Kış döneminde bulunan aylar haziran ayı ve eylül ayı arasındaki aylardır. Temmuz ayı ülkede yarı tropikal ve kış mevsiminin görüldüğü en soğuk aydır. Temmuz ayı boyunca Peru ülkesinde sıcaklık ortalaması yaklaşık 17 derecedir. Haziran ayı ile eylül ayı boyunca, dağlık olan alanlar genel olarak gün boyunca güneşli olmaktadır. Fakat geceleri oldukça soğuktur. Haziran ile eylül ayları dönemi ülkede turizm sezonu şeklinde kabul edilmekte olup bu dönemde ülkeyi pek çok sayıda yerli ya da yabancı turist ziyaret etmektedir. Bu nedenle bu dönemlerde konaklama da görülen fiyat artışı da oldukça fazladır.