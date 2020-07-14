Peru ve Kolombiya'da covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 54'e çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 797 artışla 330 bin 123'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise toplam 221 bin 8 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 5 bin 455'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 832 artarak 154 bin 277'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 358 artarak kayıtlara 65 bin 809 olarak geçti.