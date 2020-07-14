Peru ve Kolombiya'da covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi.
Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 54'e çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 797 artışla 330 bin 123'e ulaştı.
İyileşenlerin sayısı ise toplam 221 bin 8 oldu.
Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 5 bin 455'e çıktı.
Vaka sayısının 3 bin 832 artarak 154 bin 277'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 358 artarak kayıtlara 65 bin 809 olarak geçti.
Fahrettin Altun o görüntüleri paylaştıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!