MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Peru ve Kolombiya'da covid-19 kaynaklı ölümler artıyor
ABONE OL
20.07.2020 - 19:15 | | AA

Peru ve Kolombiya'da covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 187'ye, Kolombiya'da 6 bin 736'ya yükseldi.

Peru ve Kolombiya'da covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 3 bin 963 artışla 353 bin 590'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 241 bin 955 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 578 artarak 197 bin 278'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 5 bin 957 artışla 91 bin 793'e ulaştı.

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

E Okul lise tercih sayfası 2020 - LGS tercihi nasıl yapılır?

E Okul lise tercih sayfası 2020 - LGS tercihi nasıl yapılır?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Son dakika haberi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber