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07.07.2020 - 00:31 | | AA

Peru'da 400 öğretmen corona virüsten öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 400 öğretmen yaşamını yitirdi.

Peru'da 400 öğretmen corona virüsten öldü

 

Peru basınında çıkan habere göre, Latin Amerika kıtasında Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden Peru'da salgının başlangıcından bu yana 400 öğretme hayatını kaybetti.

Peru Tek Eğitim İşçileri Genel Sekreteri (Sutep) Lucio Castro Chipana, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin salgına rağmen çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Chipana, “Acı bir süreçten geçiyoruz, virüs nedeniyle 400 çalışanımızın ölmesinin yanı sıra yüzlercesi de virüse yakalandı. Öğretmenlerimiz birçok teknolojik araç gereçten yoksun çalışıyor. " ifadesini kullandı.

Peru'da Kovid-19 nedeniyle 10 bin 859 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 302 bin 718 olarak kayda geçti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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