MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Peru'da 6 Mart'tan beri en korkutucu tablo!
ABONE OL
30.05.2020 - 02:38 | | AA

Peru'da 6 Mart'tan beri en korkutucu tablo!

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da 6 Mart'tan beri en korkutucu tablo!

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 230'a yükseldi, vaka sayısı ise 6 bin 506 artarak 148 bin 285'e çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 442'ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortalığı birbirine kattı, arkadaşını yaralı olarak bırakıp kaçtı

Ortalığı birbirine kattı, arkadaşını yaralı olarak bırakıp kaçtı

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Yine aynı dehşet! 3 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yine aynı dehşet! 3 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sıradaki Haber