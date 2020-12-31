Peru'da ana tedarik yolunda barikat kuran tarım işçileri polisle çatıştı: 3 ölü

Peru’da haftalardır yeni tarım yasasına karşı eylemlerini sürdüren ve ülkenin en önemli tedarik yollarından biri olan Pan-Amerika yolunu barikat kurarak trafiğe kapatan tarım işçileriyle polis arasında dün çıkan çatışmada en az üç kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

İki protestocunun yolda kurulan barikatta vurularak hayatını kaybettiği, kanser hastası 56 yaşındaki bir kişininse protestolar nedeniyle trafikte sıkışan bir aracın içinde öldüğü bildirildi. Çatışmalarda 15’i polis 24 kişi de yaralandı. Çatışmalarla ilgili görüntülerde, polisin kendilerine taş atan protestoculara tazyikli su ve havalı silahla müdahale ettiği görülüyor.

Peru’da tartışma yaratan tarım reformu, önceki gün Kongre’de kabul edilmişti. Yasayla ilgili görüşmeler, günde 11 dolar (80 TL) kazanan işçilerin ücretleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle birkaç defa ertelenmişti.

Tarım işçilerinin yanı sıra işletmeler de yeni yasaya itiraz ediyor. Şirketler ücret artışını yüksek bulurken, işçiler günlük ücretlerinin talep ettikleri 8,5 dolar (62 TL) yerine 2,5 dolar (18 TL) artırılmasına tepkili. Aralık başında kitlesel protestolarını başlatan işçiler, Ekvador ve Şili sınırına bağlanan ana yolda barikat kurmuştu.

Tarım ihracat şirketlerindeki işçi örgütleri, şirketlerin 20 yıldır yüksek kârlara rağmen daha az vergi ödediğini ve devlet desteğinden yararlandığını, buna karşın işçi ücretlerini artırmadığını ve sendikalaşmayı engellediğini belirtiyor.

Peru’nun en önemli tarım alanlarının bulunduğu Ica bölgesinde, yaklaşık 80 bin tarım işçisi bulunmasına karşın birkaç yüz işçinin örgütlü olduğu sadece üç tarım sendikası var. Sendikalar, birçok işçinin toplu iş sözleşmesinden faydalanamaması nedeniyle aldıkları paranın asgari ücrete yakın olduğunu vurguluyor.

Dünyanın en büyük yabanmersini ihracatçısı olan Peru, aynı zamanda önde gelen üzüm ve avokado ihracatçıları arasında yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe