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09.04.2020 - 02:24 | | AA

Peru'da coron virüsten ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 121'e yükseldi.

Peru'da coron virüsten ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 121'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 4 bin 342'ye ulaştı.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Halka evde kalmaları ve talimatlara uyma çağrısında bulunan Vizcarra, "Sadece acil durumlarda evlerinizden çıkın. Eğer yeterli yiyeceğiniz varsa evden çıkmanız gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Vizcarra, salgının toplumun karakteristik özelliklerini değiştirdiğine dikkati çekerek tüm çabalarının ölüm ve vaka sayısını en aza indirmek olduğunu vurguladı.

Vizcarra, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini açıklamıştı.

 

Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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