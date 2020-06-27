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27.06.2020 - 00:18 | | AA

Peru'da corona virüs ölümleri sürüyor

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da corona virüs ölümleri sürüyor

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 939'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 762 artarak 272 bin 364'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 806 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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