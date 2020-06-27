Peru'da corona virüs ölümleri sürüyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 939'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 762 artarak 272 bin 364'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 806 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.