MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Peru'da doktorlar açlık grevine başladı
ABONE OL
21.01.2021 - 13:46 | | AA

Peru'da doktorlar açlık grevine başladı

Güney Amerika ülkesi Peru’da dört doktor yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede menfi çalışma koşulları nedeniyle açlık grevine başladı.

Peru'da doktorlar açlık grevine başladı

Peru’nun başkenti Lima’da, salgın ile mücadele eden sağlık görevlileri, çalışma koşullarının standardın altında olduğunu belirterek hükümetten çözüm bulmasını istedi.

Açlık grevine katılan Dr. Teodoro Quinnones, yetersiz çalışma koşullarından endişe duyduğunu vurgulayarak "Hala oksijen ve ilaç eksikliği var. Hükümetin verdiği vaatler yerine getirilmedi, hiçbir şey yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

Quinnones, salgınla mücadelede çaba sarf eden doktorların daha yüksek maaş değil, sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediğini söyledi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 113 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 406 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyon 78 bin 675'e, ölü sayısı 39 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 993 bin 509'a yükseldi.

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet