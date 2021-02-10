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10.02.2021 - 04:53 | | AA

Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Güney Amerika ülkesi Peru'da Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, bir doktora yapıldı.

Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Peru basınında çıkan habere göre, ülkeye dün 300 bin doz aşının ilk sevkiyatının ulaşmasının ardından başkent Lima'da Arzobispo Loayza Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Josef Vallejos, Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Kendisini iyi hissettiğini belirten Vallejos, "Peru için tarihi bir gün olduğunu söylemek istiyorum. Aşı olduğum için mutluyum. Ben bir yoğun bakım doktoruyum ve sembolik olarak aşı olmam için beni seçtiler. Hiçbir acı hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ülkede aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere yapılacağını açıkladı.

Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinasıKonya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.
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