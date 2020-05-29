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29.05.2020 - 02:39 | | AA

Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 116 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 116 kişi öldü

 

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 99'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 874 artarak 141 bin 779'a çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 3 bin 273 artarak 59 bin 442'ye yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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