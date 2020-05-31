31.05.2020 - 03:28 | | AA
Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 141 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 371'e yükseldi, vaka sayısı ise 7 bin 386 artarak 155 bin 671'e çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.