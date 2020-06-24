Peru'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 404'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 363 artarak 260 bin 810'a çıktığı ülkede, 148 bin 437 kişi iyileşti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.