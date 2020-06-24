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24.06.2020 - 01:48 | | AA

Peru'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 404'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 363 artarak 260 bin 810'a çıktığı ülkede, 148 bin 437 kişi iyileşti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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