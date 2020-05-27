27.05.2020 - 03:06 | | AA
Peru'dan korkutan haberler geliyor! Corona'nın ilk görüldüğü günden beri...
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 788'e çıktı, vaka sayısı ise 5 bin 772 artarak 129 bin 751'e ulaştı.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 52 bin 906'ya yükseldi.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.