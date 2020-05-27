Peru'dan korkutan haberler geliyor! Corona'nın ilk görüldüğü günden beri...

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 788'e çıktı, vaka sayısı ise 5 bin 772 artarak 129 bin 751'e ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 52 bin 906'ya yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.