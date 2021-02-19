MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pfizer/BioNTech, hamileler için aşı denemelerini başlattı
ABONE OL
19.02.2021 - 12:23 |

Pfizer/BioNTech, hamileler için aşı denemelerini başlattı

ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, koronavirüs aşısının hamile kadınlar üzerinde etkisini araştırmaya başladı. Araştırma, 9 ülkede 4 bin kadın ile gerçekleştirilecek.

Pfizer/BioNTech, hamileler için aşı denemelerini başlattı

Pfizer/BioNTech, araştırmaya ABD'den katılan kadınlara ilk dozun uygulandığını açıkladı.

Araştırma kapsamında aşılanan kadınların 18 yaşından büyük ve hamileliklerinin 24-34'üncü haftalarında olduğu belirtildi.

Çalışmada gönüllü olan 4 bin kadından her biri, gerçek aşı mı yoksa plasebo mu verildiğine bağlı olarak yaklaşık 7 ila 10 ay süreyle çalışmanın parçası olacak. Plasebo uygulananlara ise doğum yaptıktan sonra aşı olma fırsatı verilecek.

ABD'den başlayan denemeler yakın zamanda Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Mozambik, Güney Afrika, Britanya ve İspanya'da da gerçekleştirilecek.

Şirketlerden dün yapılan açıklamada, Pfizer / BioNTech aşısının daha önce hamile hayvanlar üzerinde test edildiği ve riskli bir durum gözlemlendiği belirtildi. ABD'deki yasalara göre, aşının fetüse zarar vermediği veya hayvanlarda düşük yapmaya neden olmadığı kanıtlanana kadar insan denemeleri gerçekleştirmek yasak, bu nedenle çalışmaların riskli olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan, çalışma anneleri aşı olan bebeklerin doğduktan sonra koronavirüse karşı direnç geliştirip geliştirmediğini kapsamıyor.

AstraZeneca/Oxford da geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, önümüzdeki aylarda aşılarının hamile kadınlar üzerindeki etkileri üzerine bir araştırma başlatmayı planladıklarını söylemişlerdi.

Yüksek risk grubunda yer alan hamile kadınlar aşıların hamilelik üzerindeki etkinliği hakkında bilgi eksikliği nedeniyle önceki aşı denemelerine dahil edilmemişlerdi. Bazı çalışmalar, koronavirüsün erken doğuma neden olduğunu belirtiyor.

Saklandığı yere polis bile inanamadı! Fermuarı açınca ortaya çıktıKocaeli başta olmak üzere 4 ilde operasyon düzenleyen polis, apartman dairelerinde hırsızlık yapan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bir kadın yorganların altındaki hurçta saklanmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Maden ocağında korkunç kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

Maden ocağında korkunç kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet