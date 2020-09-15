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15.09.2020 - 11:38 | | İHA

Polisin kafasını tekmelediği adam yoğun bakımda

Avustralya'nın Victoria eyaletinde polisin başına tekme atıp darp ettiği şüpheli şahıs yoğun bakımda tedavi görüyor.

Polisin kafasını tekmelediği adam yoğun bakımda

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde Pazar günü polis memurları seyir halindeki polis aracının önünde duran şahsa önce araçla çarptı daha sonra darp etti. Beş polis memuru tarafından başı tekmelenerek darp edilen 32 yaşındaki şahsın aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakıma alındığı ve beynindeki hasarın tespit edilmesi için yapay komaya sokulduğu belirtildi. Polisin şüpheliyi darp etme anı ise aracıyla olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp edilen şahsın ailesi olay hakkında bağımsız soruşturma yürütülmesini isteyerek, polisin orantısız güç kullandığını söyledi. Şahsın avukatı Jeremy King yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç işlemediğini ve gözaltı sırasında savunmasız olduğunu ifade etti.

Victoria polisi tarafından yapılan açıklamada, “Polis memurları olay yerine vardığında şahıs gözaltına alınmamak için saldırgan davranışlar sergileyerek polis aracına zarar verdi. Olay sırasında şahıs tarafından saldırıya uğrayan polis memuru biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Hemen ardından hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı. Darp edilen şahsın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

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