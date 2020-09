Polonya Büyükelçisi Kumoch: İki ülkenin diyaloğu olumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 14 Temmuz’da güven mektubunu sunmasının ardından ilk açıklamasını Milliyet’e yapan Kumoch, “Türkiye ve Polonya ilişkileri başından beri şeffaf. Polonya, AB’ye katılımını desteklediği Türkiye’yi önemli bir Avrupa ülkesi olarak görüyor” diye konuştu. Hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın müttefikleri olduğunu söyleyen Kumoch, şunları kaydetti: “Kıbrıs ise, AB içerisindeki ortaklarımızdan biridir. İyi ki son dönemde diyalog yönünde olumlu sinyaller alıyoruz. Biz her zaman her iki ülkeye de diyalog çağrısı yapıyoruz. Tıpkı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi. Bize göre her zaman diyaloğa yer vardır ve diyalog zemini aranmalıdır. Bu konuda Polonya radikal bir pozisyonda değildir. Şimdi önemli olan, gerilimi tırmandıran tek taraflı eylemlerden kaçınmak ve uluslararası hukuka saygılı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uygun bir çözüm bulmaktır. Türkiye ve Polonya sadece NATO müttefikleri değiller. Her şeyden önce stratejik bir bakış açımız var.”

Ortak tatbikat yapılacak

Aralarında Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu 6 Balkan ülkesi özel kuvvetler tatbikatı yapacak. Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmektedir. Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir” denildi.