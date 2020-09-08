Polonya Hakkında Bilgiler; Polonya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Polonya bayrağı iki yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı, ülkenin girdiği savaşları ve hayatını kaybeden askerleri temsil eder. Beyaz renk ise özgürlüğü, barışı ve hoşgörüyü simgeler.16 idari bölgeden oluşan Polonya'da toplam 58 il bulunmaktadır. En büyük idari bölgeleri Varşova, Zielona Gora, Kielce, Ludzin ve Poznan'dır. En kalabalık şehirlerinin başında Krakow, Wroclaw, Lodz, Gdansk, Radom ve Lublin geliyor. Küçük Polonya Voyvadalık bölgesinde yer alan Krakow, Polonya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehirde 10 üniversite bulunmaktadır.



Yurt dışından gelen öğrencilerin de eğitim görebildiği okullardan bazıları şunlardır: Krakow Ekonomi Üniversitesi, Jagiellon Üniversitesi, AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Krakow Müzik Akademisi. Ülkemizden de her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şehirde Wawel Kalesi ve Azize Meryem Bazilikası gibi tarihi yapılar da bulunuyor. Yüz ölçümü 427 kilometrekare olan Krakow'un nüfusu (tahmini) 780.000'dir.



Polonya Nerededir?



312.679 kilometrekarelik bir alana sahip olan Polonya, Orta Avrupa'da yer almaktadır. Kuzeyinde Baltık Denizi ile kıyısı bulunan ülkenin doğusundaki sınır komşuları Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dır. Komşu olduğu diğer ülkeler arasında Belarus, Romanya ve Litvanya yer alıyor.



Polonya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Son verilere göre Polonya'nın tahmini nüfusu 37.846.611'dir. Nüfusun %97'lik kısmını oluşturur. Ülkenin %2.8'lik kısmını Almanlar, Beyaz Ruslar ve Ukraynalılar, %0.2'lik kısmını ise diğer azınlıklar oluşturuyor. Refah seviyesi yüksek olan ülkede ortalama ömür de dünya ortalamasının üstündedir. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 73, kadınlarda 77'dir.



Polonya'nın Başkenti Neresidir?



Ülkenin en büyük şehri olan Varşova, Polonya'nın başkentidir. Yüz ölçümü 517,2 kilometre kare olan şehrin nüfusu 1 milyon 708 bindir. Orta Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Varşova'da kültür ve tarih turizmi gelişmiştir. En çok ziyaret edilen yerlerin başında Lazienki Parkı geliyor. 76 hektarlık bir alana sahip olan park Varşova'nın en büyük parkıdır. Rus mimar Lev Rudnev tarafından yapılan Kültür ve Bilim Sarayında ise birçok müze, sinema salonu ve kütüphane yer alıyor. Başkentte en çok ziyaret edilen diğer yerler ise şunlardır: Friedric Chopin Müzesi, Meçhul Asker Anıtı, Wilanow Sarayı, Kraliyet Kalesi, Sakson Bahçesi ve Varşova Hayvanat Bahçesi.



Aşağı Silezya bölgesinin başkenti olan Wroclaw, Polonya'nın en bilinen şehirlerinden bir diğeridir. Ülkenin en kalabalık dördüncü şehri olan Wroclaw'da yaklaşık 633 bin kişi yaşıyor. Pazar Meydanı ile meşhur olan kentte, 13. yüzyıldan kalma St. John Katedrali yer almaktadır. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen tarihi yapı 1951 yılında restore edildi.



Polonya'nın en büyük ve kalabalık diğer şehirleri, Lodz, Katoviçe, Zakopane, Lublin, Kielce, Opole, Oswiecim, Zielona Gora, Sopot, Radom, Balice, Plock, Nowy Targ, Mielec ve Bielsko Biala'dır.



Polonya'nın Para Birimi Nedir?



Avrupa Birliği üyesi olan Polonya'nın para birimi Euro değil Zloti'dir. En düşük banknot 10, en büyüğü ise 500 Zloti'dir. Para basma yetkisi 1945 yılında kurulan Polonya Ulusal Bankasına verilmiştir. Bankanın orijinal adı Narodowy Bank Polski'dir.



Polonya'da Konuşulan Diller



Polonya'nın resmi dili Rusçadır. Ülkedeki gençler ikinci dil olarak İngilizce, yaşlı nüfus ise Rusça konuşur. Polonya'da konuşulan diğer Avrupa dilleri ise Almanca ve İspanyolcadır.



Polonya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Polonya ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunmaktadır. Polonya'da saat 12.15 iken Türkiye'de 13.15'tir.