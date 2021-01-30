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30.01.2021 - 15:18 |

Polonya'da kürtaj yasağı protestoları üçüncü gününde

Polonya'da aylardır tartışmalara neden olan kürtaj yasağı taslağının 28 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından başlayan protestolar üçüncü gününde de devam ediyor.

Polonya'da kürtaj yasağı protestoları üçüncü gününde

Ülkede bundan böyle kürtaja sadece tecavüz ve ensest ilişki ya da hamileliğin annenin hayatını riske soktuğu durumlarda izin verilecek.

Başkent Varşova'nın yanı sıra pek çok küçük kentte de protestolar düzenleniyor.

Protestocular "Benim bedenim benim kararım", "Hükümetim beni öldürüyor" ve "Devrimin rahmi vardır" pankartları taşıyor.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, kadınları kararı reddetmeye ve sokaklara çıkmaya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi kararı

Ülkede 1993 tarihli bir mahkeme kararı, fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veriyordu. Polonya'daki kürtaj vakalarının yüzde 98'inin bu karara dayandığı biliniyor.

Ancak iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi milletvekilleri bu kararı geçen yıl, üyelerinin çoğu iktidar tarafından atanmış olan Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Mahkeme Ekim'deki kararında 1993'teki kararın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararına itiraz edilemiyor.

Nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu Polonya'da hükümetin, Katolik Kilisesi'yle güçlü bağları var.

Polonya kürtaj yasağından önce de kürtaj konusunda Avrupa'nın en sıkı yasalarına tabiydi.

Ülke genelinde her yıl 2 bin kadar yasal kürtaj yapılıyordu. Ancak yasa dışı ya da yurt dışında yaptırılan kürtaj sayısının ise 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Polonya'da yayımlanan Gazeta Wyborcza adlı gazetenin Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yaptırdığı kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 59'u yasağa karşı çıkmıştı.

Yasağa karşı protestolara öncülük eden kadın hareketinin üyeleri, geçen yıl Arjantin'de kürtajın yasallaşması için kampanya yürüten eylemciler gibi boyunlarına yeşil eşarplar doluyor.

Arjantin'de Temsilciler Meclisi ve Senato, geçen yılın sonunda Katolik Kilisesi'nin şiddetli muhalefetine rağmen hamileliğin 14'ncü haftasına kadar kürtaja izin veren yasa tasarısını onaylamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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