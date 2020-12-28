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28.12.2020 - 07:00 |

Pompeii’de 2 bin yıllık fast food dükkânı

İtalya’da antik Pompeii kentinde, arkeologlar eski sokak yemeği kültürünü gösteren freskli bir sıcak yiyecek ve içecek dükkânının tamamını gün yüzüne çıkardı.

Pompeii’de 2 bin yıllık fast food dükkânı

Latince sıcak içecek tezgâhı anlamına gelen “termopolium” olarak bilinen fast food dükkânı, arkeoloji parkının Regio V bölgesinde yer alıyor. Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna, Pompeii’de bu türden 80 kadar fast food mekanı bulunmasına rağmen, ilk kez böyle bir yapının tamamen ortaya çıkarıldığını söyledi. Dairesel delikli bir tezgâhtaki sıcak yemek içeren pişmiş toprak kavanozların bazılarında 2 bin yıllık yiyecek izleri bulundu.Tezgâhın önünde parlak renkli fresklerle süslenmiş tavuk ve baş aşağı asılı iki ördek gibi hayvanlar tasvir ediliyor. Antropolog Valeria Amoretti, “Tezgâhın ön tarafına çizilenler orada satılan yiyecekleri gösteriyor” dedi.  Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kaldı. Pompeii, UNESCO’nun dünya mirası listesinde bulunuyor.

 

 

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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