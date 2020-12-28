Pompeii’de 2 bin yıllık fast food dükkânı

Latince sıcak içecek tezgâhı anlamına gelen “termopolium” olarak bilinen fast food dükkânı, arkeoloji parkının Regio V bölgesinde yer alıyor. Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna, Pompeii’de bu türden 80 kadar fast food mekanı bulunmasına rağmen, ilk kez böyle bir yapının tamamen ortaya çıkarıldığını söyledi. Dairesel delikli bir tezgâhtaki sıcak yemek içeren pişmiş toprak kavanozların bazılarında 2 bin yıllık yiyecek izleri bulundu.Tezgâhın önünde parlak renkli fresklerle süslenmiş tavuk ve baş aşağı asılı iki ördek gibi hayvanlar tasvir ediliyor. Antropolog Valeria Amoretti, “Tezgâhın ön tarafına çizilenler orada satılan yiyecekleri gösteriyor” dedi. Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kaldı. Pompeii, UNESCO’nun dünya mirası listesinde bulunuyor.