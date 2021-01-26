Portekiz’de sonuç belli

7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 60,7’sini alan 72 yaşındaki De Sousa, ikinci tura gitmeye gerek kalmadan 5 yıl daha görevde kaldı. Azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Ana Gomes ise yüzde 12,97’lik oy oranıyla en fazla oyu alan ikinci aday oldu. De Sousa, yaptığı zafer konuşmasında, gelecek dönemde “Kovid-19 salgınına ve aşırıcılığa karşı mücadele” sözü verdi.