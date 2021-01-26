26.01.2021 - 07:00 |
Portekiz’de sonuç belli
Portekiz’de onuncusu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, resmi sonuçlara göre, 2016’dan bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa kazandı.
7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 60,7’sini alan 72 yaşındaki De Sousa, ikinci tura gitmeye gerek kalmadan 5 yıl daha görevde kaldı. Azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Ana Gomes ise yüzde 12,97’lik oy oranıyla en fazla oyu alan ikinci aday oldu. De Sousa, yaptığı zafer konuşmasında, gelecek dönemde “Kovid-19 salgınına ve aşırıcılığa karşı mücadele” sözü verdi.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.