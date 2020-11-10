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10.11.2020 - 17:44 | | AA

Putin kabine değişikliğini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede bazı bakanları değiştiren kararnameyi onayladı.

Putin kabine değişikliğini onayladı

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bazı bakanlıklardaki değişiklikler yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Rusya Enerji Bakanlığı görevine Nikolay Şulginov atanırken, eski Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı oldu.

Ulaştırma Bakanlığı görevine Vitaliy Savelyev atanırken, İnşaat Bakanlığı görevine İrek Fayzullin, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevine ise Aleksandr Kozlov atandı.

Cesetleri kuyuda bulunduAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.
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