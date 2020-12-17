MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Putin şoke etti: Eğer isteseydim ölmüştü!
ABONE OL
17.12.2020 - 22:39 | | milliyet.com.tr

Putin şoke etti: Eğer isteseydim ölmüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarına gülerek verdiği cevap, konferansta buz gibi bir havanın esmesine sebep oldu.

Putin şoke etti: Eğer isteseydim ölmüştü!

Vladimir Putin, Kremlin'in muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi zehirlediği haberlerine ilişkin soruya gülerek cevap verdi ve "Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü" dedi.

Bugün yıllık maraton haber konferansında video görüşmesi yapan Rus lider, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.

Putin'in yorumları, Alman kaynaklarının, Ağustos ayındaki ilk saldırıdan sağ kurtulduktan sonra Rusya'nın Navalny'yi Novichok sinir gazıyla ikinci kez öldürmeye çalıştığını iddia etmesinin ardından geldi.

Navalni, 20 Ağustos'ta Rusya'da bir iç hat uçuşu sırasında hastalandı ve iki gün sonra tedavi için komadayken Almanya'ya uçtu.

Almanya, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlar ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılan testler, Sovyet döneminden kalma bir Novichok sinir gazına maruz kaldığını ortaya koydu.

Rus yetkililer zehirlenmeye karıştığı yönündeki suçlamaları şiddetle reddettiler.

Pazartesi günü, araştırma grubu Bellingcat ve Rus yayın organı The Insider, Rusya'nın yerel güvenlik kurumu FSB'den çalışanların Navalni'yi 2017'den beri yaptığı geziler sırasında takip ettiklerini iddia eden bir rapor yayınladı.

Putin, raporun yayınlanmasından sonraki ilk yorumunda, yeni raporun, (yazarlarının ABD veya başka herhangi bir Batı istihbarat servisiyle herhangi bir bağlantıyı reddetmesine rağmen) ABD casus teşkilatları tarafından sağlanan verilere dayandığını söyledi.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz dolandırıcılık! 'Sende büyü var' deyip 13 bin lirasını aldılar

Akılalmaz dolandırıcılık! 'Sende büyü var' deyip 13 bin lirasını aldılar

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Türkiye'den Belçika'ya 'Karabağ' uyarısı! Gerçeklerle bağdaşmamaktadır

Türkiye'den Belçika'ya 'Karabağ' uyarısı! Gerçeklerle bağdaşmamaktadır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet