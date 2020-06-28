Putin'den corona virüs açıklaması: 3-4 günde bir...

Rusya lideri Putin Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda, kendisine ne sıklıkta corona virüs testi yapıldığı sorusuna cevaben, “Düzenli olarak, üç-dört günde bir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı bu testlerinin her birinin negatif mi çıktığı sorusuna ise “Tanrı’ya şükür evet” yanıtını verdi.

Rusya lideri ülkesinde corona virüsün yayılımını engelleme tedbirleri kapsamında mart ayından itibaren kendisini Moskova’nın hemen dışındaki Novo-Ogaryovo konutunda karantina altına almıştı. Görüşmelerini de buradan video-konferans yöntemiyle sürdürmüştü.

Şimdiye dek Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Başbakan Mihail Mişustin dahil hükümetten birkaç kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Hepsi tedavinin ardından iyileşip görevlerine geri dönmüş durumda.