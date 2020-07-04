Rekor servet için çalışanlara ikramiye

Bezos’un Amazon çalışanlarına yarım milyar dolar teşekkür ikramiyesi dağıtacağı açıklandı. Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Bezos da 57 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 12’nci kişisi oldu. Çift, 25 yıllık evliliğin ardından Nisan 2019’da boşanmıştı. Boşanma anlaşmasıyla MacKenzie Bezos, çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25’ini almıştı. Bu, Amazon hisselerinin yüzde 4’üne tekabül ediyordu.

Eski eşi de zirvede!

MacKenzie Bezos’un servetinin bu yıl 20 milyar dolar arttığı belirtiliyor. Jeff Bezos ise Amazon’un hisselerinin yüzde 12’sine sahip. Amazon hisseleri, koronavirüs salgınında internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla yüzde 56 değer kazandı. Çalışanlarının iş güvenliği ve ödemeler konusunda eleştirilerle karşı karşıya olan Amazon, bu hafta depolarında görev yapan personeline yarım milyar dolar ikramiye dağıtacağını duyurdu. Jeff Bezos, Amazon’u 1995 yılında ailesine ve şahsına ait 100 bin dolar civarında bir sermaye ile başlatmıştı.