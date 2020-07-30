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30.07.2020 - 11:49 | | AA

Restoran havaya uçtu

Japonya Fukuşima'daki bir restoranda gaz sıkışması faciaya yol açtı, geride hiçbir şeyin kalmadığı patlamada can kaybı ve yaralılar var.

Restoran havaya uçtu

Japonya’nın Fukuşima eyaletinde bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Kooriyama şehrinde "Shabu Shabu Onyasa" tarzı bir restoranda gaz sıkışması sonucu şiddetli patlama oldu.

Çevredeki mesken, mağaza ve işletmelerin zarar gördüğü patlama sonrası eyalet polisi ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Medya kuruluşlarınca patlama sonrası havadan çekilen görüntülerde restoranın tamamına yakınının yandığı, sadece demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Restorasyonu devam eden ve bu nedenle kapalı olan restoranın yarın açılışının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.
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