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29.06.2020 - 08:33 |

Rolling Stones'dan Trump'a şarkılarını kullanmama uyarısı

Son dakika haberine göre, rock efsanesi Rolling Stones, ABD Başkanı Trump'ı, mitinglerinde şarkılarını çalmama konusunda uyardı ve aksi halde dava açacaklarını açıkladı.

Rolling Stones'dan Trump'a şarkılarını kullanmama uyarısı

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Rolling Stones, ABD Başkanı Donald Trump'ı, mitinglerinde şarkılarını çalmama konusunda uyardı ve dava açma tehdidinde bulundu.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan mitingde, "You Can't Always Get What You Want" şarkısı kullanılmıştı.

Aynı şarkı Trump'ın 2016 kampanya sürecinde de kulanılmış, grup Trump'ı desteklemediği mesajını paylaşmıştı.

Cumartesi günü yayımlanan açıklamada, gruba ait eserlerin kullanılmaması ile ilgili taleplerin göz ardı edildiği ve daha ileri adımlar atımasının gerekli hale geleceği ifade edildi.

Grubun içerik haklarını yöneten BMI firmasının, hak ihlali nedeniyle Trump kampanyasına dava açma uyarısı yaptığı bildiriliyor.

Bu ay içinde 2017 yılında hayatını kaybeden rock yıldızı Tom Petty'nin ailesi de Trump kampanyasına izin müziklerini kullandıkları için uyarı yollamıştı.

Twitter mesajında, "Petty hiçbir zaman şarkılarının nefret kampanyası için kullanılmasını istemezdi" denildi.

Rolling Stones'un 76 yaşındaki solisti Mick Jagger, Nisan ayında grubun sekiz yıl sonra ilk şarkısı olan Living In A Ghost Town'u piyasaya sürmüştü.

ABD'nin yeni başkanı Kasım ayı başında yapılacak seçimle belirlenecek.

Kaynak: BBC Türkçe

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