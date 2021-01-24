‘Röportajın Muhammed Ali’si’ koronavirüse yenildi

CNN’de 25 yıl boyunca yaptığı ‘Larry King Live’ adlı televizyon programıyla tanınan King’in kurduğu yapım şirketi Ora Media, dün sosyal medyada yaptığı açıklamada efsane ismin hayatını kaybettiğini doğruladı. 50 binden fazla röportaja imza atan Larry King, ‘Röportajın Muhammed Ali’si’ olarak anılıyordu. Richard Nixon’dan beri her ABD Başkanı ve First Leydisi ile program yapmayı başaran King’in röportaj yaptığı isimler arasında Mikhail Gorbaçov, Margaret Thatcher, Marlon Brando, Martin Luther King, Audrey Hepburn, Michael Jackson, Elizabeth Taylor ve Malcolm X gibi sanat ve siyaset dünyasından önemli kişiler yer alıyor.